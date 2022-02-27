Англия

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубка Англійської ліги, в якому зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.

​У фінальному поєдинку Кубку Англійської ліги лондонський Челсі зіграє проти Ліверпуля на Уемблі.

У порівнянні з матчем против Лілля (2:0), Томас Тухлель вирішив довірити місце у стартовому складі Чалоба у трійці захисту, у той час як Маунт зіграє у парі з Пулішичем під нападником.

Юрген Клопп, після розгрому Лідса (6:0), надав місце у воротах Келлехеру, а Хендерсон відправився у трійку півзахисників. Діас зіграє на левому фланзі атаки.

Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Аспілікуета, Ковачич, Канте, Алонсо — Маунт, Пулішич — Гаверц.

Запасні: Аррісабалага, Джеймс, Сарр, Жоржиньо, Лофтус-Чік, Сауль, Хадсон-Одої, Лукаку, Вернер.

Ліверпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Тіаго, Фабіньо, Хендерсон — Салах, Мане, Діас.

Запасні: Алісон, Конате, Мілнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Жота, Цімікас, Орігі.