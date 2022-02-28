Англия

Тренер Ліверпуля прокоментував перемогу над Челсі у Кубку ліги.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо перемоги своїх підопічних у Кубку англійської ліги.

Фахівець відзначив, що непросто святкувати трофеї на тлі нападу РФ на Україну.

"Я цілком добре себе почуваю, але я був би у кращіх кондиціях, якби ми забили вирішальний м'яч на 90-й хвилині.

Знаєте, важко щось святкувати у такі темні часи. В цілому, я щасливий, що команда хоч якось може себе потішити на тлі того, що відбувається.

Вже в середу нас очікує не менш тяжкий поєдинок. Нам буде дуже непросто після такого фіналу, але в нас ще є час. Команда має багато роботи і ми будемо намагатись перемогти", — цітує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що на Football.ua доступний відеоогляд матчу та серія пенальті.