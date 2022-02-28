Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У фінальному поєдинку Кубка Англійської ліги на Уемблі Ліверпуль зумів здолати лондонський Челсі у запаморочливій серії післяматчевих пенальті, що складалася з 22 ударів.

Огляд матчу:

Челсі — Ліверпуль 0:0 (10:11 – пен.)

Челсі: Менді (Аррісабалага, 118) — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Аспілікета (Джеймс, 57), Ковачич (Жоржиньо, 106), Канте, Алонсо — Маунт (Лукаку, 73), Пулішич (Вернер, 74) — Гаверц.

Ліверпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 91), Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Мілнер, 79), Фабіньо, Хендерсон (Еліотт, 80) — Салах, Мане (Жота, 80), Діас (Орігі, 97).

Попередження: Александер-Арнольд — Ковачич, Гаверц.