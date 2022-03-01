Англия

Наставник Ліверпуля прокоментував останні результати своєї команди.

Після перемоги в Кубку англійської ліги над Челсі, Ліверпуль зберігає всі шанси на те, щоб завоювати Кубок Англії, Лігу чемпіонів та АПЛ.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився щодо цього шансу, відзначивши роботу всієї команди.

"Рівень концентрації у фіналі був просто божевільний. Я не знаю, зможемо ми його зберігти до кінця сезону, чи ні. Так, ми відстаємо від Манчестер Сіті та попереду важка гра проти Норвіча у Кубку Англії після 120 хвилин фіналу, але ми зробимо все можливе.

Я і гадати не міг, що матиму шанс взяти чотири трофеї за сезон. Річ у тому, що зараз журналісти займаються підрахунками, а нам виходити на поле", — наводить слова фахівця BBC.

Нагадаємо, завтра Ліверпуль зустрінеться із Норвічем у 1/8 фіналу Кубку Англії.

Старт матчу заплановано на 22:15 за київським часом.

Раніше Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля над Челсі у Кубку ліги.