Англия

Команда Хосепа Гвардіоли пробилася на наступну стадію.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії вирушив у гості до Пітерборо і здобув впевнену перемогу.

"Горожан" у цьому матчі з капітанською пов'язкою на поле вивів Олександр Зінченко. Тріумф Манчестер Сіті принесли голи Ріяда Мареза та Джека Гріліша.

Пітерборо — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Марез, 60, Гріліш, 67

Зазначимо, що у ще одному матчі турніру Крістал Пєлас обіграв Сток Сіті та пройшов у стадію 1/4 фіналу турніру.