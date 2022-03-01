Команда Хосепа Гвардіоли пробилася на наступну стадію.
Манчестер Сіті - Пітерборо, getty images
01 марта 2022, 23:59
Манчестер Сіті в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії вирушив у гості до Пітерборо і здобув впевнену перемогу.
"Горожан" у цьому матчі з капітанською пов'язкою на поле вивів Олександр Зінченко. Тріумф Манчестер Сіті принесли голи Ріяда Мареза та Джека Гріліша.
Пітерборо — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Марез, 60, Гріліш, 67
Зазначимо, що у ще одному матчі турніру Крістал Пєлас обіграв Сток Сіті та пройшов у стадію 1/4 фіналу турніру.