Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У першій дуелі півфінального раунду Кубку Італії-2021/22 два міланських колективи награли лишень на безгольову нічию, залишивши тим самим вирішення питання визначення учасника фіналу на матч-відповідь.

Огляд матчу:

Мілан — Інтер 0:0

Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 84), Томорі, Романьолі (Калулу, 33), Ернандес — Беннасер, Кессьє — Салемакерс (Мессіас, 67), Круніч (Діас, 67), Леау (Ребіч, 66) — Жиру.

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 88), Барелла (Відаль, 65), Брозовіч, Чалханоглу, Перішич (Госенс, 88) — Джеко (Корреа, 79), Мартінес (Санчес, 65).

Попередження: Брозовіч, Мартінес.