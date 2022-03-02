Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Мілан — Інтер, Getty Images
02 марта 2022, 07:20
У першій дуелі півфінального раунду Кубку Італії-2021/22 два міланських колективи награли лишень на безгольову нічию, залишивши тим самим вирішення питання визначення учасника фіналу на матч-відповідь.
Огляд матчу:
Мілан — Інтер 0:0
Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 84), Томорі, Романьолі (Калулу, 33), Ернандес — Беннасер, Кессьє — Салемакерс (Мессіас, 67), Круніч (Діас, 67), Леау (Ребіч, 66) — Жиру.
Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 88), Барелла (Відаль, 65), Брозовіч, Чалханоглу, Перішич (Госенс, 88) — Джеко (Корреа, 79), Мартінес (Санчес, 65).
Попередження: Брозовіч, Мартінес.