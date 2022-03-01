Италия

Мілан та Інтер розпочали двоматчеву кубкову дуель із нічиєї

Команди Стефано Пьолі та Сімоне Індзагі не впоралися з ураженням воріт один одного.

Мілан — Інтер, Getty Images

Звіт з матчу читайте пізніше на нашому сайті. Мілан — Інтер 0:0 Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 84), Томорі, Романьолі (Калулу, 33), Ернандес — Беннасер, Кессьє — Салемакерс (Мессіас, 67), Круніч (Діас, 67), Леау (Ребіч, 66) — Жиру. Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 88), Барелла (Відаль, 65), Брозовіч, Чалханоглу, Перішич (Госенс, 88) — Джеко (Корреа, 79), Мартінес (Санчес, 65). Попередження: Брозовіч, Мартінес.