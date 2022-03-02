Англия

"Сині" зазнали проблем із представником Чемпіоншипу.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі вирушив у гості до Лутон Таун, який виступає у другому за силою дивізіоні країни.

Представник Чемпіоншипу двічі по ходу зустрічі мав перевагу в один м'яч над більш іменитим суперником, проте зрештою гравцям Лутона так і не вдалося здійснити сенсацію.

У другій половині зустрічі підопічні Томаса Тухеля зуміли зробити камбек завдяки зусиллям Тімо Вернера та Ромелу Лукаку, тим самим пробившись до наступного раунду найстарішого футбольного турніру в історії.

Лутон Таун — Челсі 2:3

Голи: Берк, 2, Корнік, 40 — Сауль, 27, Вернер, 68, Лукаку, 78