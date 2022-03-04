Англия

Капітаном "ірисок" у кубковому матчі був українець Віталій Миколенко.

У черговому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Евертон на своєму полі впевнено обіграв Борхем Вуд із рахунком 2:0.

Команда Френка Лампарда відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 57 хвилині результативним ударом відзначився Рондон. Потім на 84 хвилині Рондон подвоїв перевагу "ірисок".

Зазначимо, що на цей матч "ірисок" із капітанською пов'язкою на полі вивів український захисник Віталій Миколенко, який провів на полі 60 хвилин, після чого його замінили на Коулмена.

Таким чином, Евертон проходитиме до чвертьфіналу турніру. В останньому матчі 1/8 фіналу між собою зіграють Ноттінгем Форест та Хаддерсфілд.

Евертон - Борхем Вуд 2:0

Голи: Рондон, 57, 84.