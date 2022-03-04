Англия

Наставник МЮ розповів, чи працюватиме з командою після завершення нинішньої кампанії.

Угода з нинішнім головним тренером Манчестер Юнайтед Ральфом Рангніком розрахована до кінця поточного сезону, однак після закінчення контракту спеціаліст залишиться працювати в системі клубу на іншій посаді.

63-річний німець зізнався, що поки що у нього з керівництвом "червоних дияволів" було мало розмов щодо кандидатури нового головного тренера першої команди.

"Постійна робота в Манчестер Юнайтед? Я гадки не маю. Я тут до кінця сезону, і наразі важливо розвивати гравців".

"У нас була одна чи дві зустрічі з керівником скаутингу. Ми мало говорили про нового головного тренера", — цитує слова Ральфа Рангніка журналіст Фабріцио Романо.

На даний момент Манчестер Юнайтед розташовується на четвертому рядку в турній таблиці АПЛ, набравши 47 очок у 27 поєдинках внутрішньої першості.

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