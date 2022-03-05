Англия

Італійський наставник жаліється на відсутність стабільності.

У поточному сезоні лондонський Тоттенхем під керівництвом Антоніо Конте продовжує намагатися пробитися до єврокубків, після не зовсім удалого початку футбольного року з Нуну Ешпіріту Санту на чолі.

Італійський спеціаліст пробує хоч щось змінити у грі його команди, однак вона все ще знаходиться аж занадто далеко від показників стабільності, на що Конте вчергове звернув увагу під час свого нещодавнього інтерв’ю.

"Безумовно, коли команда перемагає або програє з інтервалом лишень один матч, мені це не може подобатися. Мені здається, що я про це говорю аж із того моменту, коли тільки приїхав сюди.

Уся історія Тоттенхема і полягає у тому, що ця команда завжди мала дуже багато злетів та дуже багато падінь. У такій ситуації перше, що має з цим клубом відбутися — конкурентоспроможність та намагання бодай боротися за якийсь трофей. Стабільність тут є першочерговою запорукою успіху.

Утім, зробити щось із нашими результатами, особливо, якщо взяти до уваги минулі часи, буде доволі складно. За короткий проміжок часу з цим не здатен упоратися не тільки я, а й, мабуть, жоден керманич у світі.

Скільки ця історія вже триває? Останніх років 20?", — висловився італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що на лондонський Тоттенхем 7 березня очікує домашня гра проти Евертона.