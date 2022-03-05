Коуч Манчестер Сіті висловився щодо війни.
Пеп Гвардіола, Getty Images
05 марта 2022, 14:56
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розкритикував альянс НАТО та ЄС за недостатню допомогу Україні.
"Політики могли б уникнути таких масштабних трагедій. Це відбувається, тому що вони повні невдахи, тому що вони не здатні це зробити.
Страждають невинні люди. Це все ще трапляється. Прямо говорю, НАТО і європейські країни є невдахами.
Що стосується морального стану Зінченка, то він дуже переживає. З кожним днем війни стає дедалі гірше. Він пильно стежить за ситуацією, багато допомагає. Але війна все ще триває", — сказав Гвардіола SI.
Раніше сам Олександр Зінченко розповів про свій стан на тлі останніх подій на Батьківщині.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.