Англия

Коуч Манчестер Сіті висловився щодо війни.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розкритикував альянс НАТО та ЄС за недостатню допомогу Україні.

"Політики могли б уникнути таких масштабних трагедій. Це відбувається, тому що вони повні невдахи, тому що вони не здатні це зробити.

Страждають невинні люди. Це все ще трапляється. Прямо говорю, НАТО і європейські країни є невдахами.

Що стосується морального стану Зінченка, то він дуже переживає. З кожним днем війни стає дедалі гірше. Він пильно стежить за ситуацією, багато допомагає. Але війна все ще триває", — сказав Гвардіола SI.

Раніше сам Олександр Зінченко розповів про свій стан на тлі останніх подій на Батьківщині.