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Лестер - Лідс, getty images
05 марта 2022, 22:55
У 28 турі АПЛ Лестер у домашній зустрічі зміг переграти Лідс Юнайтед із мінімальним рахунком.
Долю поєдинку вирішив єдиний гол Барнса у середині другої половини гри.
Огляд матчу:
Лестер - Лідс 1:0
Гол: Барнс, 67
Лестер: Шмейхель, Амарті, Сеюнджю, Томас, Ндіді (Менді, 76), Тілеманс, Дьюзбери-Холл, Чоудурі (Лукман, 61), Олбрайтон, Барнс, Варді (Іхеаначо, 61).
Лідс: Мельє, Даллас, Ейлінг, Стрейк, Фірпо, Кох, Кліх (Форшоу, 70), Гаррісон (Робертс, 76), Родріго (Гелхардт, 63), Джеймс, Рафінья.
Попередження: Стрейк, Ндіді, Форшоу.