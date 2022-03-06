Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Ліверпуль — Вест Хем, Getty Images
06 марта 2022, 07:20
Ліверпуль у домашньому поєдинку 28-го туру англійської Прем’єр-ліги на своєму полі приймав лондонський Вест Хем, обігравши суперників за рахунок чергового голу Садіо Мане ще в середині першого тайму.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Вест Хем 1:0
Гол: Мане, 27
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Хендерсон, Фабіньо, Кейта (Мілнер, 90) — Салах (Діогу Жота, 79), Мане, Діас.
Вест Хем: Фабіаньскі — Джонсон, Доусон, Зума, Крессуелл — Влашич (Нобл, 61), Лансіні, Соучек, Форнальс (Честерс, 90), Боуен (Бенрахма, 53) — Антоніо.
Попередження: Жота, Мане — Доусон.