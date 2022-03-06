Ліверпуль у домашньому поєдинку 28-го туру англійської Прем’єр-ліги на своєму полі приймав лондонський Вест Хем, обігравши суперників за рахунок чергового голу Садіо Мане ще в середині першого тайму.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Вест Хем 1:0
Гол: Мане, 27

Ліверпуль: Аліссон Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон Хендерсон, Фабіньо, Кейта (Мілнер, 90) Салах (Діогу Жота, 79), Мане, Діас.

Вест Хем: Фабіаньскі Джонсон, Доусон, Зума, Крессуелл Влашич (Нобл, 61), Лансіні, Соучек, Форнальс (Честерс, 90), Боуен (Бенрахма, 53) Антоніо.

Попередження: Жота, Мане — Доусон.