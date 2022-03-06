Англия

Зірковий форвард не допоможе "дияволам" в матчі проти "містян".

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіано Роналду не допоможе своїм партнерам у матчі проти сусідів по місту черех травму.

Окрім того, через таку саму причину поза заявкою на матч залишився й інший форвард МЮ Едінсон Кавані, повідомляє The Athletic.

Відзначимо, що Роналду наразі є накращим бомбардиром команди у цьому сезоні — на його рахунку 15 забитих м'ячів у тридцяти поєдинках сезону.

Матч Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.

На Football.ua буде проведена текстова онлайн-трансляція поєдинку.