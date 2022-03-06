Англия

Нинішній наставник МЮ висловився про свого потенційного змінника на посту головного тренера манкуніанців.

Угода з нинішнім головним тренером Манчестер Юнайтед Ральфом Рангніком розрахована до кінця поточного сезону, однак після закінчення контракту спеціаліст має залишитися працювати в системі клубу на іншій посаді.

63-річний німець висловився про свого можливого змінника Еріка Тен Хага, який нині очолює амстердамський Аякс.

"Очевидно, що він є одним із найкращих тренерів у Європі. Я не знаю його як людину, але я бачив, як розвивався Аякс з тих пір, як він там. І я знаю про роботу, яку він виконував, коли був у Баварії", — цитує слова Рангніка журналіст Фабріцио Романо з посилання на Sky Sports.

На даний момент Манчестер Юнайтед розташовується на четвертому рядку в турній таблиці АПЛ, набравши 47 очок у 27 поєдинках внутрішньої першості.

Сьогодні, 6 березня, о 18:30 "червоні дияволи" зіграють проти Манчестер Сіті. Анонс цього протистояння ви можете читати на нашому сайті.