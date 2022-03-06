Футболісти пропускають матч за різних причин.
еміль сміт-роу, getty images
06 марта 2022, 15:15
В двадцять восьмому турі АПЛ лондонський Арсенал в гостях зустрінеться із Вотфордом.
Два основні виконавці "пушкарів" не потрапили до заявки на матч — мова йдеться про Еміля Сміта-Роу та Такехіро Томіясу.
Японець не зможе прийняти участь у матчі через ушкодження, а що стосується атакувального півзахісника команди Артети, то в нього виявили коронавірус, повідомляє прес-служба Арсеналу.
Відзначимо, що матч Вотфорд — Арсенал розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Слідкувати за ключовими подіями в матчі можна за допомогою текстової онлайн-трансляції поєдинку.