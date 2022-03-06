Англия

Проте "каноніри" сьогодні можуть знову вилетіти із зони Ліги чемпіонів у разі успіху МЮ у поєдинку з Ман Сіті.

У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Вотфорда, де "каноніри" зуміли здобути у свій актив непрості три набрані очки.

Поєдинок традиційно стартував з акції підтримки українського народу у боротьбі з російськими окупантами, а вже після стартового свистка команди порадували нас багатьма красивими голами.

Спершу Мартін Едегор відзначився взяттям воріт Бена Фостера після зразкової комбінаційної атаки, проте за мить Кучо ударом через себе повернув паритет на табло.

Піти на перерву Арсеналу вдалося з перевагою в рахунку в один м'яч, оскільки Букайо Сака обікрав Клеверлі поблизу воріт Вотфорда, а потім сам же вразив ворота суперника після красивого пасу Александра Ляказетта.

У другому таймі "каноніри" закріпили свій успіх завдяки голу Габріеля Мартінеллі, проте інтрига таки збереглася і після цього. Вже наприкінці матчу Сіссоко скоротив відставання Вотфорда до одного м'яча, але на підсумковому результаті це ніяк не позначилося.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:2 на користь Арсеналу.

Вотфорд — Арсенал 2:3

Голи: Кучо, 11, Сіссоко, 87 — Едегор, 5, Сака, 30, Мартінеллі, 52

Вотфорд: Фостер — Кіко, Кеткарт, Самір, Камара — Сіссоко, Луза (Каємбе 64), Клеверлі (Калу 90) — Кучо, Денніс, Родрігес

Арсенал: Рамсдейл — Соареш, Вайт, Габріел, Тірні — Едегор (Холдінг 90), Парті, Джака — Сака, Лаказетт (Нкетіа 80), Мартінеллі (Пепе 73)

Попередження: Соареш, Нкетіа