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Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед, Getty Images
07 марта 2022, 08:10
Чинний чемпіон англійської Прем’єр-ліги, Манчестер Сіті, у рамках 28-го туру національної першості зумів здобути перемогу над принциповим супротивником у особі Манчестер Юнайтед за рахунку дублів від одразу двох гравців — Кевіна де Брюйне та Ріяда Мареза.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 4:1
Голи: де Брюйне, 5, 28, Марез, 68, 90+2 — Санчо, 22
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне (Гюндоган, 80), Родрі, Гріліш — Марез, Бернарду Сілва, Фоден.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Бісака, Ліндельоф, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоміней, Фред — Санчо, Фернандеш, Погба (Рашфорд, 65) — Еланга (Лінгард, 64).
Попередження: Магуайр.