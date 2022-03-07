Англия

Фахівець висловився напередодні поєдинку проти Евертону в АПЛ.

В 28 турі Англійської Премьєр-Ліги Тоттегем зустрінеться із Евертоном.

Головний тренер лондонського клубу Антоніо Конте висловився щодо майбутнього поєдинку, а також прокоментував участь у ньому свого екс-підопічного Деле Аллі.

"Важко зараз сказати, чому Деле не заграв у мене. Безумовно, він ще молодий та його кар'єра в його руках. Я завжди хотів досятги максимуму з його можливостей, а він був старанним на тренуваннях — це заслуговує на повагу.

Коли футболіст припиняє зі мною працювати, то зазвичай він понищує свій рівень, перестає прогресувати. Чи заб'є він? Не знаю.

Так чи інакше, але рішення піти було правильним для обох сторін. Йому потрібно було змінити серидовище, адже він грав недостатньо багато.

Що стосується матчу, то ми не очікуємо легкої прогулянки, але зробимо все, щоб перемогти. Наші результати останнім часом залишають бажати кращого, тож потрібно виправляти ситуацію", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.

Відзначимо, що поєдинок розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом.