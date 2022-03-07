Англия

Нападник хоче більше ігрового часу.

Англійський нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд у поточному сезоні зіграв у 24 матчах (1269 хвилин) на клубному рівні, забивши при цьому п’ять голів та віддавши дві гольових передачі.

При цьому, 24-річний виконавець залишається невдоволений обсягом ігрового часу, що йому надає головний тренер команди Ральф Рангнік.

Контракт футболіста з "червоними дияволами" добігає до кінця вже влітку 2023 року, тому майбутня трансферна кампанія стане фактично останньою можливістю для клубу заробити на продажу свого виконавця значні кошти, якщо в подальшому він не підпише подовження угоди.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Рашфорд зараз знаходиться в режимі очікування пояснень від клубу стосовно його ігрового часу та ролі в команді, на підставі чого й буде потім приймати рішення відносно можливості продовження кар’єри у Манчестер Юнайтед.