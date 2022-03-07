Англия

Наставник Арсеналу розповів про моральний стан свого футболіста.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів про те, чи відновився психологічно Букайо Сака після програного фіналу Євро-2020 минулого літа.

Нагадємо, тоді Сака не зміг забити вирішальний удар у серії післяматчових пенальті.

"Вважаю, що влітку Сака отримав такий досвід, якого немає у багатьох гравців світу. Це був дуже гарний досвід для його подальшої кар'єри, адже весь світ показав, наскількі його поважає.

Для Букайо цей момент став стимулом для подальшого розвитку а такой знаком, що біля нього завжди є люди, що готові його підтримати. Наразі я можу сказати, що він повністю пережив цей момент свого життя та рухається далі", — наводить слова Артети The Athletic.

Відзначимо, що у поточному розігращі АПЛ на рахунку молодого футболіста 25 матчів, у яких він забив вісім м'ячів, а також віддав п'ять результативних передач.

Раніше на адресу Сака висловився екс-футболіст "канонірів" Сеск Фабрегас.