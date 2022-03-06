Англия

Колишній капітан "канонірів" висловився щодо перемоги своєї колишньої команди над Вотфордом.

У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Вотфорда, де "каноніри" зуміли здобути у свій актив непрості три набрані очки завдяки голам Едегора, Сака та Мартінеллі (2:3).

Колишній капітан та півзахисник Арсеналу Сеск Фабрегас, який нині захищає кольори Монако, приємно висловився на адресу 20-річного Букайо Сака та 23-річного Мартіна Едегора.

"Сака та Едегор – сьогодення і майбутнє Арсеналу. Два великі, великі таланти", — написав Фабрегас у своєму Twitter.

Втім, після того, як за "канонірів" забив ще один молодий талант, 20-річний Габріель Мартінеллі, іспанець залишив ще одне повідомлення:

"Як я міг забути про нього...🙈".

Дивитися відео голів та огляд матчу Вотфорд — Арсенал ви можете на Football.ua.