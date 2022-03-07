Англия

Футболісти вважають, що вчорашній директор не може тренувати команду рівня МЮ.

Кількість незадоволених роботою із Ральфом Рангніком футболістів у Манчестер Юнайтед зростає із кожною новою невдалою грою.

Гравці висміяли його резюме та невдоволені тренувальним підходом німецького фахівця, повідомляє MEN.

До того ж, низка гравців задається питанням, як клуб міг призначити тренером людину, яка ще недавно працювала директором в РФ. До того ж, виконавці не мають великого захвату від роботи Рангніка у Німеччині.

Відзначимо, що після програшу дербі Манчестер Сіті "дияволи" випали із топ-4 турнирної таблиці АПЛ, пропустивши вперед себе Арсенал, який до того ж має три матчі в запасі.

Раніше Рангнік прокоментував травми Кавані та Роналду, які не змогли зіграти проти команди Гвардіоли.