Англия

Керманич Манчестер Юнайтед поділився свіжими даними про стан своїх гравців.

Напередодні Манчестер Юнайтед у матчі 28-го туру англійської Прем’єр-ліги зазнав болючої поразки від Манчестер Сіті на полі принципових суперників (1:4).

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 4:1 Відео голів та огляд матчу

У звітній зустрічі "червоним дияволам" не мали змоги допомогти одразу два форварди — Кріштіану Роналду на Едінсон Кавані. На післяматчевій прес-конференції головний тренер команди Ральф Рангнік пояснив причини відсутності цих гравців.

"Я був вимушений дослухатися до нашого лікарського відділу. Наш головний лікар підійшов до мене вранці у п’ятницю перед тренуванням та сказав, що Кріштіану не зможе працювати через проблеми з привідними м’язами стегна.

Ситуація мала місце й у суботу, тому він не зміг потрапити до заявки на гру.

Стосовно Кавані, то навряд чи вас задовільнить, якщо я просто скажу, що дуже засмучений фактом його відсутності. Це стала інформація на сьогоднішній день. Якщо лікарі мені кажуть, що гравець не готовий грати, я не можу на нього розраховувати. Доводиться лишень миритися з цим.

Еді дійсно тренувався з нами останніх кілька днів, тренувався ґрунтовно, проте він усе ще відчуває біль після занять. Учора вдень він був ще не готовий до гри. Чи можу я долучати до заявки гравця у подібному стані? Звісно, що ні", — підсумував німецький спеціаліст.

Свій наступний матч АПЛ Манчестер Юнайтед проведе вдома проти лондонського Тоттенгему.