Англия

Керівники Прем'єр-ліги та Англійської футбольної ліги погодилися припинити трансляції в Росії через розв'язання війни в Україні.

Футбольна спільнота у всьому світі продовжує не лише підтримувати Україну добрим словом, а й ділом, ізолюючи Російську Федерацію від цивілізованого світу через військове вторгнення на територію нашої країни.

Як повідомляє відоме британське видання The Telegraph, керівництво Англійської Прем'єр-ліги (Premier League) та Англійської футбольної ліги (EFL) вирішили зупинити трансляцію своїх матчів на території країни-агресора, тобто Росії.

Юристи організацій дали "зелене світло" керівникам вищого рівня на те, щоб фактично розірвати угоду з Rambler Media на 6 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, термін дії якої спливає через три місяці. Остаточне припинення цієї співпраці має відбутися протягом 24 годин.

Сбербанк, державна компанія РФ, яка керує Rambler, була додана у вівторок до списку казначейства Великої Британії, підданих санкціям через вторгнення в Україну, при цьому міністр закордонних справ Ліз Трасс також пообіцяла "повне заморожування активів усіх російських банків за кілька днів".

Очікується, що FA також призупинить угоди щодо трансляції Кубка Англії на території РФ, а EFL – щодо власних угод з МАТЧ ТВ.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!