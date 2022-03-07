Бразильський півзахисник може перебратися до АПЛ.
Лукас Пакета, getty images
07 марта 2022, 19:28
Арсенал працює над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, лондонський клуб зацікавлений у посиленні позиції атакуючого півзахисника і готовий зробити пропозицію щодо Лукаса Пакета.
Джерело стверджує, що Арсенал готовий поборотися за гравця з Парі Сен-Жермен.
У поточному сезоні Пакета зіграв 30 поєдинків за Ліон у всіх турнірах, у яких зумів відзначитись вісьмома забитими м'ячами, а також віддав п'ять результативних передач.