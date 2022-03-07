Англия

Бразильський півзахисник може перебратися до АПЛ.

Арсенал працює над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, лондонський клуб зацікавлений у посиленні позиції атакуючого півзахисника і готовий зробити пропозицію щодо Лукаса Пакета.

Джерело стверджує, що Арсенал готовий поборотися за гравця з Парі Сен-Жермен.

У поточному сезоні Пакета зіграв 30 поєдинків за Ліон у всіх турнірах, у яких зумів відзначитись вісьмома забитими м'ячами, а також віддав п'ять результативних передач.