Англия

Лондонці відправили у ворота суперника п'ять м'ячів.

Тоттенхем у рамках поєдинку 28 туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Евертон і добився нищівної перемоги.

Підопічні Антоніо Конте відправили у ворота суперника п'ять м'ячів — три в першому таймі і два в другому.

Тоттенхем — Евертон 5:0

Голи: Кін, 14 (у свої ворота), Сон, 17, Кейн, 37, 56, Регілон, 46

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро (Санчес 52), Даєр, Девіс — Догерті, Бентанкур, Хойб’єрг, Сессеньйон (Регілон 46) — Кулусевскі, Сон (Бергвейн 67) — Кейн

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Холгейт, М. Кін (Брентвейт 46) — Гордон, Дукуре, Аллан, ван де Бек (Миколенко 59), Кенні — Кальверт-Льюїн (Аллі 69), Рішарлісон

Попередження: Сон, Ромеро

Зазначимо, що завдяки цьому результату Тоттенхем наблизився до зони єврокубків.