Англия

Наставник Евертона висловився щодо останніх результатів команди.

Головний тренер Евертона Френк Лампард висловився щодо турнірного становища своєї команди.

Відзначимо, що після зіграних 25 матчів, "іриски" всього на один бал випереджують Бернлі, що знакохиться у зоні вильоту.

"Футболісти розуміють усю складність нашого становища. Хлопці це зрозуміли ще до мого приходу у команду. Треба бути бовдурем, щоб цього не розуміти.

Я не чарівник і не має чарівної палички. Я прийшов сюди, щоб змінити ситуацію. Якщо б я не вірив у свої сили — мене б тут не було. Поразка від Тоттенгему має стати поштовхом для команди, далі тількі зона вильоту", — наводить слова фахівця The Athletic.

Наступний поєдинок Евертон зіграє із Вулвергемптоном у неділю, 13 березня о 16:00 за київським часом.