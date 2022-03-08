Наставник Евертона висловився щодо останніх результатів команди.
френк лампард, getty images
08 марта 2022, 14:07
Головний тренер Евертона Френк Лампард висловився щодо турнірного становища своєї команди.
Відзначимо, що після зіграних 25 матчів, "іриски" всього на один бал випереджують Бернлі, що знакохиться у зоні вильоту.
"Футболісти розуміють усю складність нашого становища. Хлопці це зрозуміли ще до мого приходу у команду. Треба бути бовдурем, щоб цього не розуміти.
Я не чарівник і не має чарівної палички. Я прийшов сюди, щоб змінити ситуацію. Якщо б я не вірив у свої сили — мене б тут не було. Поразка від Тоттенгему має стати поштовхом для команди, далі тількі зона вильоту", — наводить слова фахівця The Athletic.
Наступний поєдинок Евертон зіграє із Вулвергемптоном у неділю, 13 березня о 16:00 за київським часом.