Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В матчі 30-го туру АПЛ лондонський Челсі вирушив у гості до Норвіч Сіті, де здобув над одним з аутсайдерів поточного розіграшу турніру перемогу з рахунком 3:1.

Незважаючи на те, що "канарки" виглядали у другому таймі більш симпатично в атаці, підопічним Томаса Тухеля вдалося за підсумками фінального свистка зберегти перевагу у два м'ячі, яка лондонці мали перед перервою.

Огляд матчу:

Норвіч — Челсі 1:3

Голи: Пуккі, 69 (пен.) — Чалоба, 3, Маунт, 14, Хаверц, 90

Норвіч: Крул — Ааронс, Циммерманн (Рупп 46), Хенлі, Кабак, Вільямс — Сарджент (Роу 84), Маклін, Норманн (Рашиця 46), Ле-Мелу — Пуккі

Челсі: Менді — Крістенсен, Сілва, Чалоба — Сауль, Жоржиньо, Ковачич (Канте 86), Аспілікуета (Лофтус-Чік 46) — Вернер (Лукаку 86), Маунт — Хавертц

Попередження: Менді , Чалоба