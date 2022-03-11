Гравець може поернутися до Англії.
Суарес, Getty Images
11 марта 2022, 19:26
Астон Віла зацікавлена у підписанні форварда Атлетіко Мадрид Луїса Суареса. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Футболіст влітку отримає статус вільного агента. Поки немає інформації щодо можливого продовження співпраці.
Для Суареса варіант з Астон Віллою цікавий, адже клуб тренує його товариш Стівен Джеррард. Також там грає Філіпе Коутіньо, з яким він виступав за Ліверпуль та Барселону.
На рахунку Суареса у цьому сезоні дев'ять голів та два асисти у 26 матчах Ла Ліги. Також Аякс не проти підписати уругвайця.
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