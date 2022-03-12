Англия

Football.ua представляє анонс матчу 29-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем

Субота, 12 березня, 19:30. Олд Траффорд, Манчестер. Головний арбітр — Джо Мосс. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Інтрига в чемпіонаті Англії зараз зберігається не лише в гонці за чемпіонським титулом, а й за місце у топ-4 турнірній таблиці, де зараз триває справжня боротьба. Зрозуміло, що Арсенал зараз виглядає головним претендентом на те, щоб повернутися в наступному сезоні до Ліги чемпіонів (і те, ще незрозуміло на 100%, що там буде з можливим зняттям очок у Челсі), але охочих отримати як мінімум четверту сходинку в АПЛ більш ніж достатньо. До таких претендентів входять і Манчестер Юнайтед, і Тоттенгем.

Не треба зайвий раз говорити, що результат у поєдинку з прямим конкурентом з турнірної точки зору – це умовно завжди є матчем за шість, а то й дев'ять очок. Не виключено, що після сьогоднішньої зустрічі на Олд Траффорд переможець з усмішкою на обличчі продовжить боротьбу за топ-4, а той, хто програє, залишиться без Ліги чемпіонів на наступний сезон і зосередиться на більш скромних задачах.

Відверто кажучи, у Манчестер Юнайтед зараз дуже примарні шанси потрапити у "велику четвірку". І справа навіть не в майбутньому непростому календарі матчів, а й у самій грі манкуніанців. Якщо ви бачили останню зустріч "червоних дияволів" з Манчестер Сіті, то зрозумієте, про що йдеться мова... На принципове дербі це було схоже лише здалеку в першому таймі, а ось після перерви — абсолютне декласування Манчестер Юнайтед, який був жахливий як у оборонних діях (Магуайр, добрий день), так і в атаці абсолютно нічого не створив за весь другий тайм (0 ударів, 0 у створ).

Що стосується Тоттенгема, то команда Антоніо Конте також не без гріха, але до майбутнього поєдинку з МЮ саме гравці лондонського клубу будуть підходити в кращому настрої. Так, у "шпор" нещодавно була мінімальна поразка від роботяг з Бернлі, які регулярно доставляють проблеми навіть грандам англійського футболу, але потім гравці Тоттенгема просто катком проїзалися по Лідсу і Евертону. Чесно, поки незрозуміло, чи то були "павлини" з "ірисками" настільки жахливі, чи то "шпори" були настільки хороші, але факт залишається фактом: нещодавно команда Конте вже обігравала лідера чемпіонату Манчестер Сіті, і важко уявити, чому кризовий МЮ зараз має стати для лондонців нездоланним випробуванням.

За версією букмекерів, незначним фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ральфа Рангніка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Тоттенгему оцінюється показником 3,05. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,53.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Грінвуд, Шоу — Сессеньон, Скіпп, Танганга

Під питанням: Мактоміней — ...

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