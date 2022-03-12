Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Брайтон — Ліверпуль, getty images
12 марта 2022, 18:59
Завершився поєдинок 29 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль здобув гостьову перемогу над Брайтоном.
Команда Юргена Клоппа відправила у ворота "чайок" два м'ячі, авторами яких стали Діас і Салах.
Огляд матчу:
Брайтон — Ліверпуль 0:2
Голи: Діас, 19, Салах, 61
Брайтон: Санчес, Лемпті, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Біссума (Уелбек, 66), Мак Аллістер, Альсате (Лаллана, 46; Гросс, 53), Троссард, Мопе.
Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Гендерсон (Мілнер, 86), Фабіньо, Кейта (Тіаго Алькантара, 65), Салах (Діогу Жота, 65), Мане, Діас.
Предупреждения: Біссума, Мак Аллістер, Мопе, Фабіньо.