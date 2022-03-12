Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го тура Английской Премьер-лиги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Тоттенгем.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед буде приймати лондонський Тоттенгем на полі стадіону Олд Траффорд.

Ральф Рангнік, після поразки від Манчестер Сіті (1:4), вирішив використати у стартовому складі Далота та Варана у захисті, у той час як Мактоміней відправився до Матіча до опорної зони, Рашфорд розташується на правому фланзі атакувальної групи півзахисників, а Роналду відправився на вістря атаки.

Антоніо Конте, після розгрому Евертону (5:0), зробив ставку з перших хвилин на користь Регілона на лівому фланзі.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Матіч, Фред — Рашфорд, Погба, Санчо — Роналду.

Запасні: Хендерсон, Ліндельоф, Байї, Джонс, Ван-Бісака, Мата, Лінгард, Кавані, Еланга.



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс — Доерті, Бентанкур, Хойбьєрг, Регілон — Кулусевскі, Сон — Кейн.

Запасні: Голліні, Санчес, Емерсон, Родон, Уінкс, Уайт, Бергвейн, Моура, Скарлетт.



Гра Манчестер Юнайтед — Тоттенгем почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.