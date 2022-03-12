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Манчестер Юнайтед — Тоттенгем, getty images
12 марта 2022, 22:09
Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії приймав на стадіоні Олд Траффорд Тоттенгем та виграв з рахунком 3:2.
Тільки на два голи португальського нападника Кріштіану Роналду знайшлася гідна відповідь у подопічних Антоніо Конте.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 3:2
Голи: Роналду, 12, 38, 81 — Кейн, 35 (пен.), Магуайр, 72 (авт.)
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Матіч (Кавані, 80), Фред — Рашфорд (Еланга, 68), Погба, Санчо — Роналду (Ліндельоф, 83).
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс (Бергвейн, 87) — Доерті, Бентанкур (Уінкс, 88), Хойбьєрг, Регілон — Кулусевські (Моура, 78), Сон — Кейн.
Попередження: Фред, Погба — Дайєр.