Англия

Football.ua розглянув наслідки введення в дію санкцій стосовно олігарха Романа Абрамовіча відносно лондонського клубу.

Уряд Великобританії наклав санкції на сімох російських олігархів, серед яких опинився й власник Челсі Роман Абрамовіч. У цьому тексті ми постаралася зібрати для вас головні новини щодо найближчого майбутнього лондонського клубу, адаптувавши матеріал від британського інтернет-видання "Independent".

Російсько-ізраїльський мільярдер володіє Челсі з 2003 року, але минулого тижня він виставив клуб на продаж на тлі загрози потрапити під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Урядова "оперативна група олігархів" приступила до націлювання на тих, хто має зв’язки з Кремлем, і наклала санкції на Абрамовіча через його зв’язки з президентом Росії володимиром путіним, а також через його частку в компанії Evraz PLC, яка "потенційно постачала сталь у РФ, яка, можливо, використовувалася у виробництві танків".

У санкційному документі пояснили: "Абрамовіч пов’язаний з особою, яка була/є причетною до дестабілізації України та підриву/загрози її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, а саме володимира путіна, з яким (він) мав тісні стосунки протягом десятиліть".

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон додав: "Не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримує злісний напад путіна на Україну. Сьогоднішні санкції є останнім кроком у непохитній підтримці Великобританією українського народу. Ми будемо нещадними у переслідуванні тих, хто дозволяє вбивати мирних жителів, руйнувати лікарні та незаконно окупує наших суверенних союзників".

Що це означає для Челсі?

Британські активи Абрамовича були заморожені, хоча він може подати заявку на продаж Челсі у випадку, якщо не отримає виручку. Уряд намагатиметься докласти усіх зусиль, щоб він не міг більше заробляти на лондонському клубі.

Що це означає для Челсі:

— квитки на нові матчі продаватися не будуть;

— не можна продавати, купувати чи орендувати гравців;

— жодних доходів з продажу мерчендайзу;

— лише "розумні витрати", як-то подорожі на ігри, охорона та харчування;

— майбутні доходи від телебачення можна витратити лише на основні операційні витрати;

— заборона на капітальну роботи або реконструкції;

— наразі Nike та головний титульний спонсор клубу "3" розглядають варіант із розторгненням умов із Челсі.

Челсі отримав спеціальний дозвіл на продовження функціонування через важливу роль клубу в спорті та англійському суспільстві. Гравці та персонал продовжуватимуть отримувати гроші, але клуб тепер не може продавати квитки на нові зустрічі, тобто ігри "пенсіонерів" зможуть відвідувати лише власники абонементів. На вже продані квитки на найближчі матчі заборона поки що не розповсюджується.

Основний принцип ліцензії полягає на забороні доступу до усіх доходів, крім тих, які клуб потребує для щоденної діяльності та існування. Обмеження поширюються на всі сектори команди, включно з жіночими та молодіжними.

Клуб може продовжувати витрачати гроші на поїздки на тренування та матчі, але до 20 000 фунтів стерлінгів за гру. Фан-шопи будуть закриті, але харчування на стадіоні може продовжуватись, як й оренда охорони та стюардів, загальна вартість послуг яких становить 500 000 фунтів стерлінгів за матч.

Клуб зобов’язаний вести записи про будь-яку діяльність, дозволену відповідно до ліцензії, на суму, що перевищує 5000 фунтів стерлінгів протягом мінімум шести років.

Челсі, як і раніше, зможе отримувати гроші від існуючих телевізійних угод у Прем'єр-лізі, що дозволить клубу платити своїм співробітникам, але всі вхідні гроші будуть заморожені, щоб їх не можна було вилучити з клубу.

Надін Дорріс, міністр цифрових технологій, культури, медіа та спорту: «Наш пріоритет — притягнути до відповідальності тих, хто підтримує та є частиною путінського режиму".

"Сьогодні санкції, очевидно, мають прямий вплив на Челсі та його вболівальників. Ми наполегливо працювали, щоб ці важливі санкції не зашкодили клубу".

"Щоб гарантувати, що клуб може продовжувати грати та працювати, ми видаємо спеціальну ліцензію, яка дозволить проводити матчі, оплачувати роботу персоналу та відвідувати матчі наявним власникам квитків, водночас позбавляючи Абрамовіча права власності на клуб".

"Я знаю, що це приносить певну невизначеність, але уряд працюватиме з лігою та клубами, щоб продовжувати грати у футбол, забезпечуючи при цьому санкції, які були призначені. Футбольні клуби є культурним надбанням і основою наших громад. Ми прагнемо їх захистити".

Пізніше в четвер члени ієрархії Челсі зустрінуться з урядовими чиновниками, щоб додатково обговорити наслідки.

До того ж у ЗМІ активно обговорюється можливість зняття дев'яти очок із клубу. Згідно правил АПЛ, будь який клуб, який переходить під адміністративне керування, втрачає саме таку кількість залікових балів.

Чи може Абрамовіч все-таки продати клуб?

Уряд ВБ заявив, що він "відкритий" для продажу Челсі, але підкреслив, що жодна виручка не може принести дохід олігарху Роману Абрамовічу, який потрапив під санкції. Власник повинен був би звернутися до казначейства за ліцензією на продаж клубу.

Офіційний мовник прем’єр-міністра сказав: "Зараз ми розмовляємо із Челсі і ці розмови триватимуть. Це буде частиною обговорення умов будь-якої конкретної ліцензії, яка надається для продовження продажу.

Важливо зробити так, щоб за жодних обставин будь-який продаж не дозволив би Роману Абрамовічу отримати прибуток від цього продажу".

Вони також додали: "Принцип полягав у спробі пом’якшити вплив на вболівальників та ширшу футбольну піраміду. Ці заходи, очевидно, покликані покарати путіна і гарантувати, що будь-який прибуток не зможе потрапити до лап військового російського режиму".

"Справедливо сказати, що уряд відкритий для продажу клубу, але для цього знадобиться ще одна ліцензія, тобто це вимагатиме подальшу розмову з казначейством".

На тлі цих подій вже з'явилися претенденти на купівлю лондонського клубу, повідомляє Goal.

Серед них є такі бізнес-структури, як приватний консорциум з Саудівської Аравії, який готовий заплатити три мільярди доларів. Також інтерес до Челсі проявляють американо-швейцарський консорциум начолі із Тоддом Боелі, власник Нью-Йорк Джетс Вуді Джонсон, та турецькій бізнесмен Мухсін Байрак.

А як щодо трансферів?

Поки що немає чіткої лінії щодо майбутніх трансферів, лише те, що існуючі зобов’язання перед гравцями все ще мають бути виконані.

У роз’ясненні уряду щодо ліцензії для клубу йдеться, що Челсі може здійснювати "міжклубні платежі для виконання зобов’язань, які існували до 10 березня 2022 року за умовами оренди/продажу гравців".

Це вказує на те, що можна здійснювати та отримувати лише попередньо узгоджені платежі, а це означає, що Челсі фактично перебуває під забороною на трансфери, і що нові підписання не можуть бути здійснені ні шляхом трансферу, ні завдяки орендній згоді.

Це також поставило б під сумнів пропонування нових контрактів гравцям, угоди яких закінчуються в кінці сезону, як в капітана Сезара Аспілікуети та захисників Антоніо Рюдігера (котрий, за чутками, вже хоче покинути Стемфорд Брідж після закінчення цього сезону) та Андреаса Крістенсена.

Додатково незадоволення гравців викликає невизначена ситуація із клубом, яка помітно не покращується. Челсі ризикує не дограти цей сезон через санкції, як повідомляє видання The Telegraph.

Напередодні банк Barclays тимчасово заблокував рахунок клубу, що суттєво ускладнює його роботу. "Сині" мають певну кількість готівки, якої вистачить на короткий термін, але клуб не зможе платити за охорону і обслуговування матчів у повному обсязі. Керівництво клубу вже повідомило уряд Великої Британії, що у найгіршому випадку клуб ризикує не дограти цей сезон.

У клубі сподіваються, що уряд послабить санкції і допоможе у процесі продажу його іншому власнику.

Термін дії ліцензії закінчується 31 травня, і казначейство залишає за собою право змінювати, відкликати або призупиняти її в будь-який час.

А що стосовно квитків на майбутні матчі?

Вболівальники Челсі, які вже придбали квитки на найближчі поєдинки, все ще можуть їх відвідати (як у випадку із останньою наразі грою проти Норвіча). Так само й гостьові вболівальники, які вже придбали квитки на Стемфорд Брідж, також можуть піти на гру. Але нові транзакції не можуть бути здійснені, тому лише власники абонементів отримають право на відвідування подальших ігор улюбленої команди, на які ще не було відкритого продажу квитків.

На веб-сайті Челсі, схоже, досі продаються квитки, але куплені "тікети" 10 березня або після цієї дати, вже не будуть дійсними.

За матеріалами "Independent"