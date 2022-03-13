Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го тура Английской Премьер-лиги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Лестер.

Лондонський Арсенал та Лестер зіграють на Емірейтс у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги над Уотфордом (3:2), не зробив замін у стартовому складі.

Брендан Роджерс, на тлі перемоги над Ренном у Лізі конференцій (2:0), виставив із перших хвилин Перейру на правому фланзі оборони, а Меддісон та Менді повернулися до центральної вісі. Іхеаначо очолить атаку "лис".

Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Уайт, Габріель, Тірні — Партей, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Ляказетт.

Запасні: Лено, Холдінг, Тавареш, Суонсон, Сміт-Роу, Локонга, Ельнені, Пепе, Нкетіа.



Лестер: Шмайхель — Перейра, Амарті, Сеюнджю, Томас — Меддісон, Менді, Дьюсбері-Холл — Олбрайтон, Іхеаначо, Барнс.

Запасні: Якуповіч, Джастін, Вестергор, Тілеманс, Чаудхері, Ндіді, Перес, Дака, Лукман.



Гра Арсенал — Лестер почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.