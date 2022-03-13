Англия

Закінчилися п'ять ігор Чемпіонату Англії.

У 29 турі англійської Прем'єр-ліги закінчилися п'ять поєдинків.

Вест Гем вдома зумів переграти Астон Віллу (2:0). Відкрив рахунок Андрій Ярмоленко на 70 хвилині поєдинку. За 12 хвилин Форнальс подвоїв перевагу господарів. Астон Вілла відіграла один м'яч на 90+1 хвилині зусиллями Ремзі.

Вест Гем — Астон Вілла 2:1

Голи: Ярмоленко, 70, Форнальс, 82 — Ремзі, 90+1

Лідс на власному переміг Норвіч із рахунком 2:1. На голи від Рафіньї та Гельхардта, гості відповіли голом Макліна.

Лідс - Норвіч 2:1

Гол: Родріго, 14, Гельхардт, 90+4 - Маклін, 90+1

Уотфорд на виїзді переграв Саутгемптон завдяки дублю от Кучо. За господарів відзначився Ельюнуссі.

Саутгемптон — Уотфорд 1:2

Голи: Ельюнуссі, 45 — Кучо, 14, 34

Челсі на останніх хвилинах вирвав перемогу в Ньюкасла завдяки влучному пострілу від Кая Гаверца.

Челсі - Ньюкасл 1:0

Гол: Гаверц, 89

Евертон Гудісон Парк з мінімальним рахунком поступився Вулвергемптону (0:1). Єдиний гол забив Коуді на 49 хвилині. Віталій Миколенко провів на поле 59 хвилин.

Евертон — Вулвергемптон 0:1

Гол: Коуді, 46