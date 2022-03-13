Закінчилися п'ять ігор Чемпіонату Англії.
Вест Гем, Getty Images
13 марта 2022, 18:01
У 29 турі англійської Прем'єр-ліги закінчилися п'ять поєдинків.
Вест Гем вдома зумів переграти Астон Віллу (2:0). Відкрив рахунок Андрій Ярмоленко на 70 хвилині поєдинку. За 12 хвилин Форнальс подвоїв перевагу господарів. Астон Вілла відіграла один м'яч на 90+1 хвилині зусиллями Ремзі.
Вест Гем — Астон Вілла 2:1
Голи: Ярмоленко, 70, Форнальс, 82 — Ремзі, 90+1
Лідс на власному переміг Норвіч із рахунком 2:1. На голи від Рафіньї та Гельхардта, гості відповіли голом Макліна.
Лідс - Норвіч 2:1
Гол: Родріго, 14, Гельхардт, 90+4 - Маклін, 90+1
Уотфорд на виїзді переграв Саутгемптон завдяки дублю от Кучо. За господарів відзначився Ельюнуссі.
Саутгемптон — Уотфорд 1:2
Голи: Ельюнуссі, 45 — Кучо, 14, 34
Челсі на останніх хвилинах вирвав перемогу в Ньюкасла завдяки влучному пострілу від Кая Гаверца.
Челсі - Ньюкасл 1:0
Гол: Гаверц, 89
Евертон Гудісон Парк з мінімальним рахунком поступився Вулвергемптону (0:1). Єдиний гол забив Коуді на 49 хвилині. Віталій Миколенко провів на поле 59 хвилин.
Евертон — Вулвергемптон 0:1
Гол: Коуді, 46