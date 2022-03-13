Англия

Головний тренер Арсеналу підбив підсумки матчу з Лестером.

В двадцять дев'ятому турі АПЛ Арсенал на своєму полі без особливих проблем переграв Лестер (2:0).

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився щодо перебігу подій у матчі, а такой прокоментував виступи лідерів колективу.

"Наша команда стає все більш зігранною, гравці краще розуміють один одного — це добрий знак. Дуже радий за Парті, цей гол дійсно важливий для нього. Загалом, футболісти грали саме так, як ми домовлялися перед поєдинком.

Едегор? Він був сьогодні просто фантастичний у всіх аспектах гри. Мартін демонструє зрілість та відповідальність на полі, якої в нього не було у перші місяці в Арсеналі. Ще рано говорити про продовження контракту з ним, адже він дійсний до 2025 року. Ти не менш, ми би хотіли, щоб він був щасливий із нами", — наводить слова фахівця офіційний сайт Арсеналу.

ВІдзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Арсенал — Лестер.