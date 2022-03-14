У поєдинку 29 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі здобув мінімальну перемогу над Ньюкаслом.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Кая Хаверца, який припав на останню хвилину зустрічі.

Огляд матчу:

Челсі - Ньюкасл 1:0
Гол: Хавертц 89

Челсі: Менді — Чалоба, Крістенсен, Рюдігер — Зієш, Канте, Жоржіньо, Сарр (Пулішич 78) — Маунт (Ковачич 63), Вернер (Лукаку 63), Хавертц

Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Лассельс, Шер, Манкільо — Альмірон (Сен-Максімен 69), Гімараєш, Мерфі — Вуд

Попередження: Хавертц, Зієш, Ковачич — Мерфі, Гімараєш