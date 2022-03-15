Англия

Бельгієць може повернутися до англійського чемпіонату.

Арсенал розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Footmercato, лондонський клуб зацікавлений у підписанні вінгера Реала Едена Азара.

Зазначимо, що цього сезону бельгійський футболіст провів 22 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом і двома асистами.

Нагадаємо, що раніше Реал був готовий запропонувати Челсі Азар в обмін на Джеймса.