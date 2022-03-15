Бельгієць може повернутися до англійського чемпіонату.
Еден Азар, getty images
15 марта 2022, 23:19
Арсенал розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Footmercato, лондонський клуб зацікавлений у підписанні вінгера Реала Едена Азара.
Зазначимо, що цього сезону бельгійський футболіст провів 22 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом і двома асистами.
Нагадаємо, що раніше Реал був готовий запропонувати Челсі Азар в обмін на Джеймса.