Испания

Мадридский клуб проявляет интерес к английскому фулбеку.

Защитник Челси Рис Джеймс попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает El Nacional.

Реал планирует укрепить правый фланг обороны и хотел бы видеть в своем составе Джеймса. "Сливочные" готовы предложить Эдена Азара в обмен на английского фулбека.

Владелец Челси Роман Абрамович хотел бы вновь видеть в своем составе бельгийца, но пока не готов отпускать одного из лидеров команды.

В текущем сезоне Джеймс провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал намерен избавиться от пяти игроков этой зимой.