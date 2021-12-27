Мадридский клуб проявляет интерес к английскому фулбеку.
Рис Джеймс, Getty Images
27 декабря 2021, 08:31
Защитник Челси Рис Джеймс попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает El Nacional.
Реал планирует укрепить правый фланг обороны и хотел бы видеть в своем составе Джеймса. "Сливочные" готовы предложить Эдена Азара в обмен на английского фулбека.
Владелец Челси Роман Абрамович хотел бы вновь видеть в своем составе бельгийца, но пока не готов отпускать одного из лидеров команды.
В текущем сезоне Джеймс провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись пятью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал намерен избавиться от пяти игроков этой зимой.