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Арсенал — Ліверпуль, Getty Images
17 марта 2022, 08:00
Лондонський Арсенал напередодні не зміг скористатися одним із своїх перенесених на більш пізній термін поєдинків англійської Прем’єр-ліги, програвши на своєму полі Ліверпулю за підсумками одразу двох м’ячів поперерві.
Огляд матчу:
Арсенал — Ліверпуль 0:2
Голи: Жота, 54, Фірміно, 62
Арсенал: Рамсдейл — Соареш, Габріел, Уайт, Тірні — Джака, Партей, Едегор (Сміт-Роу, 67) — Ляказетт (Нкетіа, 80), Мартінеллі, Сака (Пепе, 74).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Тіаго Алькантара (Джонс, 90), Фабіньо — Мане, Діогу Жота (Фірміно, 56), Діас (Салах, 56).