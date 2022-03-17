Англия

Форварду Тоттенгема підкорилося досягнення.

Напередодні лондонський Тоттенгем мав змогу провести раніше перенесений гостьовий матч 16-го туру англійської Прем’єр ліги проти Брайтона, за підсумками якого здобув чергові три очки в цьому сезоні (2:0).

Другий м’яч "шпор" у цій грі опинився на рахунку найкращого бомбардира команди поточного сезону — нападника Гаррі Кейна, для якого цей гол став вже 22 в 40 зіграних поєдинках, за додаткових чотирьох результативних передач.

Окрім трьох очок для своєї команди, англійський нападник також зумів закріпити за собою місце в п’ятірці найкращих бомбардирів за всю історію англійської першості.

Досягнувши показника у 178 результативних пострілів, Кейн посунув у рейтингу Франка Лампарда, який зупинився на 177 забитих м’ячах.

Найближчою до Кейна тепер є позиція екс-нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, у якого 184 голи.

Трійку лідерів за цим компонентом статистики складають Ендрю Коул (187), Вейн Руні (208) та Алан Ширер (260).

Наступним матчем для Тоттенгема стане домашнє лондонське дербі проти Вест Гема.