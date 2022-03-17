Англия

Лондонський клуб хоче придбати форварда Ліона.

Нападник Ліона Мусса Дембеле потрапив в сферу інтересів Арсеналу, повідомляє портал Foot Mercato.

Арсенал планує підсилити лінію нападу влітку і хоче придбати Дембеле. В підписанні французького форварда також зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Цього сезону 25-річний гравець провів 23 поєдинки у складі французького клубу, відзначившись десятьма голами і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал також проявляє інтерес до півзахисника мадридського Реала Едена Азара.