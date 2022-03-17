Англия

Завершився черговий матч АПЛ.

В перенесенному двадцятому турі Англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Ньюкасл.

Команди провели досить обережний поєдинок, в якому найцікавіші моменти трапились вже у другому таймі. Спочатку на поле вибіг один із фанатів, що прив'язав себе до штанги одних з воріт і визволяти його довелось за допомогою спецобладнання.

Згодом Аллан отримав пряму червону після просмотру ВАР, та Ньюкасл не зміг скористатись чисельною перевагою. Більш того, наприкінці матчу точний удар Івобі приніс команді з Ліверпуля переможний результат.

Евертон — Ньюкасл 1:0

Гол: Івобі, 90+9

Евертон: Беговіч — Годфрі, Кін, Холгейт, Коулмен — Аллан, Дукуре, Грей (Калверт-Льюін, 76), Гордон, Івобі — Рішарлісон (Гомеш, 88)

Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Крафт (Манкільо, 90+3) — Бруно Гімарайнш, Уіллок, Жоелінтон — Фрейзер (Мерфі, 85), Альмірон (Сен-Максімен, 71), Вуд

Попередження: Рішарлісон, Крафт, Гордон

Видалення: Аллан, 83