Завершився черговий матч АПЛ.
евертон - ньюкасл, getty images
17 марта 2022, 23:53
В перенесенному двадцятому турі Англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Ньюкасл.
Команди провели досить обережний поєдинок, в якому найцікавіші моменти трапились вже у другому таймі. Спочатку на поле вибіг один із фанатів, що прив'язав себе до штанги одних з воріт і визволяти його довелось за допомогою спецобладнання.
Згодом Аллан отримав пряму червону після просмотру ВАР, та Ньюкасл не зміг скористатись чисельною перевагою. Більш того, наприкінці матчу точний удар Івобі приніс команді з Ліверпуля переможний результат.
Евертон — Ньюкасл 1:0
Гол: Івобі, 90+9
Евертон: Беговіч — Годфрі, Кін, Холгейт, Коулмен — Аллан, Дукуре, Грей (Калверт-Льюін, 76), Гордон, Івобі — Рішарлісон (Гомеш, 88)
Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Крафт (Манкільо, 90+3) — Бруно Гімарайнш, Уіллок, Жоелінтон — Фрейзер (Мерфі, 85), Альмірон (Сен-Максімен, 71), Вуд
Попередження: Рішарлісон, Крафт, Гордон
Видалення: Аллан, 83