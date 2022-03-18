Англия

Бразильський плеймекер може остаточно перебратися до Вілла Парку.

Атакуючий півзахисник Філіппе Коутіньйо, який виступає на правах оренди за Астон Віллу, може залишити Барселону в літнє трансферне вікно на правах повноцінного трансферу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, бірмінгемці зараз ведуть роботу над тим, щоб отримати бразильського хавбека на постійній основі.

Клуби ведуть між собою переговори, проте деталі наразі не уточнюються.

У поточному сезоні АПЛ Філіппе Коутіньо провів 9 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.

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