"Червоні дияволи" хочуть посилити оборонну лінію.
Нікола Міленкович, getty images
18 марта 2022, 20:30
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, "червоні дияволи" відновили інтерес до захисника Фіорентини Ніколи Міленковича.
Цього сезону 24-річний гравець провів 29 поєдинків у футболці "фіалок", відзначившись трьома забитими голами.
Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед підписав талантового півзахісника Брайтона.