Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, "червоні дияволи" відновили інтерес до захисника Фіорентини Ніколи Міленковича.

Цього сезону 24-річний гравець провів 29 поєдинків у футболці "фіалок", відзначившись трьома забитими голами.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед підписав талантового півзахісника Брайтона.

 