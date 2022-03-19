Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Вулвергемптон — Лідс, Getty Images
19 марта 2022, 07:20
У рамках 30-го туру англійської Прем’єр-ліги Лідсу вдався дивовижний камбек із трьома голами у відповідь у другому таймі у гостьовому матчі проти Вулвергемптона, завдяки якому команда Джессі Марша хоч трохи зуміла віддалитися від зони вильоту.
Огляд матчу:
Вулвергемптон — Лідс 2:3
Голи: Хонні, 26, Трінкан, 45+11 — Харрісон, 63, Родріго, 66, Ейлінг, 90+1
Вулвергемптон: Са — Болі, Коуди, Саїсс — Хонні (Сілва, 90+3), Невеш (Трінкан, 25), Моутіньо, Айт Нурі — Дендонкер (Чікіньо, 90+3), Поденсе (Хван, 78) — Хіменес.
Лідс: Мельє (Классон, 55) — Ейлінг, Льоренте (Кох, 40), Стрюйк, Даллас — Кліх (Крессвелл, 45+9), Форшоу — Джеймс, Родріго, Харрісон — Бамфорд (Грінвуд, 23).
Попередження: Болі, Хіменес — Стрюйк, Родріго, Крессвелл, Кеннех, Форшоу.
На 53-й хвилині був вилучений Рауль Хіменес (Вулвергемптон) (друге попередження).