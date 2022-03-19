Англия

Захисник може в наступному сезоні опинитися в Італії.

Німецький захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер уже встиг зробити оголошення про те, що його поточний контракт із клубом, який добігає кінця вже влітку, не буде продовжено.

Саме тому 29-річний гравець зараз також займається тим, що шукає собі новий клуб для виступів у майбутньому.

Охочих підписати діючого тріумфатора Ліги чемпіонів УЄФА чимало. Зокрема, із подібним бажанням виступив багаторазовий чемпіон італійської Серії A туринський Ювентус.

Ба більше! Як повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport, умови чотирирічного контракту, що був запропонований Рюдігеру з боку "Старої Синьори" напередодні вже був погоджений представниками футболіста.

Додаткові умови угоди на поточний час не розголошуються.

У цьому сезоні Антоніо відіграв 41 матч за свій клуб, забивши 3 м’ячі та зробивши чотири гольові передачі.